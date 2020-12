Sassuolo | Locatelli ammonito contro la Fiorentina | salterà il Milan

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Manuella. L’episodio è pesantissimo: il cartellino giallo gli farà saltare la prossima gara di campionatoil. Problemi a centrocampo per Roberto De Zerbi. L’allenatore del, impegnato questa seralanel turno infrasettimanale di Serie A, guarda già al futuro. La prossima sfida di campionato, in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

PianetaMilan : #Sassuolo, ammonito #Locatelli: salterà il match col #Milan - #ACMilan - elysava : @LeonettiFrank @gianlucaeboli1 @Gian19721 Io farei uno scambio alla pari con il sassuolo: a loro Rabiot a noi Locatelli - praisss : @EmmeEmm_ ricorderei locatelli ammonito e diffidato, chissà contro chi gioca la prossima il sassuolo - 424BasilStreet : Fiorentina più in partita rispetto al passato, Sassuolo veloce ma semi-addormentato. Locatelli rischia grosso. In… - MomentiCalcio : #Fiorentina-#Sassuolo: perché #Locatelli non è stato espulso dall’arbitro Valeri? -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Locatelli

Finisce 1-1 il primo tempo dello stadio Franchi tra la Fiorentina e il Sassuolo. Ospiti in vantaggio al 13’ con ... che la Fiorentina si era guadagnata un penalty per un allaccio di Locatelli su ...Fiorentina e Sassuolo sono in campo per il dodicesimo turno del campionato di Serie A Divertente e ricco di emozioni il primo tempo della sfida del Franchi tra la Fiorentina di Prandelli e il Sassuolo ...