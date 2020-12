Ida Platano, sorpresa Uomini e Donne: Riccardo resta spiazzato (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il gesto di Ida Platano, sorpresa a Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri resta spiazzato poi reagisce in maniera brusca. La Dama del trono over di Uomini e Donne sembra non aver gradito quanto affermato di recente da Riccardo Guarnieri, il quale in un’intervista ha sottolineato di non provare più niente per lei. Tra le coppie L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il gesto di IdaGuarnieripoi reagisce in maniera brusca. La Dama del trono over disembra non aver gradito quanto affermato di recente daGuarnieri, il quale in un’intervista ha sottolineato di non provare più niente per lei. Tra le coppie L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

icathemermaid : Ho appena assistito allo sbugiardamento di Ida Platano/rossettini banana beauty in piena puntata. #uominiedonne - amorsisulcuore : NON INVITATE IDA BUSINESS PLATANO IN STUDIO CHE LEI VUOLE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUELLO, CAPITELO UNA BUONA VOLTA P… - CarlaGigia : ECCOCI AL CIRCO: #uominiedonne Ida Platano pronta per Uomini e Donne : un cavaliere la rivuole - nickginetti : Roberta peggio di Ida Platano #uominiedonne - Djesybig : RT @nientedeemeno: Ida Platano davvero il personaggio più stracciacazzo mai entrato a ued. Dobbiamo sorbirci le sue isterie anche a distanz… -