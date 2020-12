Futuridea aderisce al Manifesto promosso da A I M per una giusta ripartizione del Recovery Fund

Leggi su anteprima24

Benevento – Di seguito una nota stampa di. "Chi ha detto che i fondi europei siano destinati a far ripartire l'Italia eliminando finalmente i divari territoriali e colmando i ritardi che li hanno creati? Chi ha detto che il Paese ha bisogno di un Sud moderno? Chi ha detto che il Paese ha bisogno della locomotiva del Mezzogiorno perché la locomotiva del Nord possa rimettersi in moto? Chi ha detto che per uscite dalla crisi pandemica bisogna costruire un'economia sostenibile, moderna, digitale ed all'avanguardia! Chi ha detto che a Mezzogiorno esistono tutti i fondamentali per un simile progetto? Chi dice queste cose è fuori dal mondo! E non ha capito che il futuro del Paese è a settentrione! Che del Mezzogiorno si può fare a meno! E che ladei fondi europei è una questione di aritmetica e non di ...