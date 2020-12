Fiorentina-Sassuolo: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Fiorentina-Sassuolo, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2020-21: Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Peluso, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Raspadori. All. De Zerbi. Foto: Twitter ufficiale Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2020-21:(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Peluso, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Raspadori. All. De Zerbi. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OverTheOdds_ : ??12/16/20 ??Fiorentina vs. Sassuolo ??Sassuolo ML ?? 5u [2.90] ??Under 5.5 Cards ?? 5u [1.60] ??Under 11.5 Corners… - soccergoatpicks : ?? Reminder ???? Serie A ? Benevento - Lazio Lazio ML (1.86) ? ? Fiorentina - Sassuolo Sassuolo ML (2.92) ? Geno… - DortmundFrench : Jeremy #Toljan est titulaire avec Sassuolo ???? contre la Fiorentina. - Mediagol : #Fiorentina-#Sassuolo, Biraghi: 'Le parole non contano, noi in un momento difficile. Crisi? Ecco come ne usciremo'… - ESPNPLAY : En Vivo por #ESPNPlay > Fiorentina vs. Sassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Sassuolo FORM. UFFICIALI, GIOCANO VENUTI E BONAVENTURA. DAVANTI RIBERY-VLAHOVIC

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo, pronte a scendere in campo alle ore 20.45 in questo turno infrasettiminale valido per la dodicesima giornata di Serie A. Ecco le scelte dei due ...

Formazioni ufficiali Fiorentina Sassuolo: le scelte degli allenatori

Le formazioni ufficiali di Fiorentina Sassuolo match valido per l’12ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Fiorentina-Sassuolo, ...

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo, pronte a scendere in campo alle ore 20.45 in questo turno infrasettiminale valido per la dodicesima giornata di Serie A. Ecco le scelte dei due ...Le formazioni ufficiali di Fiorentina Sassuolo match valido per l’12ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Fiorentina-Sassuolo, ...