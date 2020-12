Eiaculazione spontanea | cos' è e come si cura

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Se ne sente parlare poco, eppure l’è uno dei disturbi di cui possono soffrire gli uomini. Il fenomeno dell’(SE) consiste nell’emissione di sperma in maniera inaspettata, poiché si verifica in assenza di uno stimolo sessuale o erotico, cosa che la rende un’esperienza non propriamente piacevole. L’(SE) o involontaria, infatti, coglie il soggetto di sorpresa, non viene innescata da fantasie o azioni sessuali e raramente è associata all’erezione. Anche se poco conosciuta, è un disturbo che può interessare uomini di ogni età, anche se per fortuna è abbastanza rara. Ne ha parlato una recente ricerca clinica pubblicata sulla rivista Sexual Medicine Reviews (del 28 novembre 2020) dal titolo Spontaneous Ejaculation: a ...