Calcio femminile, le migliori italiane di Serie A alla sosta invernale. Numeri e statistiche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di festività natalizie per il campionato di Calcio femminile di Serie A. Nella stagione "Covidata per eccellenza" è giunto il tempo di fare un bilancio su quello che il campionato ha offerto. Consultare la classifica porta a due concetti essenziali: 1. Juventus capolista e leader con 29 gol fatti e 6 subiti, vincendo tutti e dieci gli incontri disputati. 2. Milan, l'anti-Juve per eccellenza a -3 dal vertice. 3. Sassuolo (terza piazza) ed Empoli (quarta piazza) le sorprese di questi primi dieci turni, approfittando di una Fiorentina (quinta) non in palla come ci aspetterebbe in Serie A, ma protagonista in Europa (vedi passaggio di turno agli ottavi di finale di Champions League). Partendo da questi tre comandamenti, ci si pone la seguente domanda: quali sono stati le migliori ...

