(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le verità di Jan.Il difensore, attualmente in forza ai portoghesi del, ha svelato alcuni retroscena concernenti il suo passato. Nel corso di un'intervista rilasciata al portale belga Sporza (rete radiofonica e televisiva), l'ex Tottenham si è infatti concentrato sul grave infortunio occorsogli nella sfida di Champions League contro l'Ajax. Il colpo subito alla testa danel corso di quella sfida gli procurò delle problematiche anche nelle successive gare.L'ex centrale con il vizietto del gol ha dichiarato di essersi riuscito a riprendere grazie alla sospensione del campionato a causa del, tale stop gli permise infatti di recuperare al meglio.VIDEO Inter-Bologna, Eriksen e il cambio di Conte al 91?: la faccia del danese scatena i social''Molte persone non lo sanno, ma ho sofferto ...

Benfica, la confessione di Vertonghen ''Avrei dovuto smettere, il lockdown mi ha salvato'

Ultime Notizie dalla rete : Benfica confessione

Corriere dello Sport

