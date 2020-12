Alessandro Cattelan divulgatore del giorno a La Banda dei FuoriClasse giovedì 17 dicembre

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)17, alle ore 15, cinquantanovesimo appuntamento con “Ladei”, in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay. Un’edizione che offre un doposcuola per gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore. La maestra Alessandra Pederzoli spiegherà il testo narrativo e in particolare la scrittura di una lettera.delè il conduttoreche, intervistato dal CapoMario Acampa, risponderà a una domanda molto natalizia: “Che cosa fareste se la mattina di Natale, sotto il vostro albero, non ci fosse neanche un pacchetto regalo?”spiegherà anche come scrivere una lettera a Babbo Natale. La prof De Luca racconterà un ...