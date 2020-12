Udinese, Gotti: “Abbiamo provato a vincerla ma ci è mancato il gol. De Paul? Al presidente direi…” (Di martedì 15 dicembre 2020) L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Crotone di Stroppa: "Abbiamo provato ripetutamente a fare gol al Crotone - dichiara il tecnico friulano -, non ci siamo riusciti ma allo stesso tempo non Abbiamo concesso nulla a loro. Nelle prossime partite dovremo dare di più per arrivare ai tre punti. Le tre vittorie consecutive? Le Abbiamo costruite dopo il pareggio con il Sassuolo, quello è stato un punto guadagnato da squadra vera. Se il presidente mi dicesse che dobbiamo vendere De Paul mi dispiacerebbe, ma non sono il proprietario dell'Udinese".caption id="attachment 1054245" align="alignnone" width="5568" Gotti, getty images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 15 dicembre 2020) L'allenatore dell', Luca, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Crotone di Stroppa: "ripetutamente a fare gol al Crotone - dichiara il tecnico friulano -, non ci siamo riusciti ma allo stesso tempo nonconcesso nulla a loro. Nelle prossime partite dovremo dare di più per arrivare ai tre punti. Le tre vittorie consecutive? Lecostruite dopo il pareggio con il Sassuolo, quello è stato un punto guadagnato da squadra vera. Se ilmi dicesse che dobbiamo vendere Demi dispiacerebbe, ma non sono il proprietario dell'".caption id="attachment 1054245" align="alignnone" width="5568", getty images/caption ITA Sport Press.

