Torino, Giampaolo perde Zaza ma ritrova Ansaldi (Di martedì 15 dicembre 2020) Giampaolo perde Zaza, ma ritrova Ansaldi. Il tecnico del Torino ha un gran da fare con l'infermeria in vista della gara di domani sera contro la Roma di Paulo Fonseca. Per quanto riguarda l'ex Valencia, ha riportato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra, mentre l'argentino è tornato a lavorare in gruppo dopo diversi giorni di programma differenziato. Ancora fermi ai box Murru e Verdi. E' probabile che entrambi non potranno scendere in campo contro i giallorossi. Domani è in programma la rifinitura e poi la partenza verso la Capitale. SportFace.

