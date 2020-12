Stretta a Natale, il Cts conferma: “Inasprire le misure e aumentare i controlli”. Ma sul parere al governo gli esperti si dividono (Di martedì 15 dicembre 2020) “Inasprire le misure e aumentare i controlli secondo le indicazioni contenute nel Dpcm del 3 dicembre, modulandole come si ritiene opportuno”. Sono queste le principali indicazioni che arrivano dal Comitato tecnico scientifico per mettere a punto la nuova Stretta in vista delle festività natalizie. La seconda riunione fiume degli esperti ha sostanzialmente confermato la necessità di potenziare il controllo degli assembramenti nelle piazze, strade e vie dello shopping in questi giorni che precedono il Natale, così come la necessità di un giro di vite sulle misure. Tradotto: le zone gialle non bastano, ma sarà il governo a dover decide come, quando e dove introdurre nuove restrizioni. Chi si aspettava dei suggerimenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) “lesecondo le indicazioni contenute nel Dpcm del 3 dicembre, modulandole come si ritiene opportuno”. Sono queste le principali indicazioni che arrivano dal Comitato tecnico scientifico per mettere a punto la nuovain vista delle festività natalizie. La seconda riunione fiume degliha sostanzialmenteto la necessità di potenziare il controllo degli assembramenti nelle piazze, strade e vie dello shopping in questi giorni che precedono il, così come la necessità di un giro di vite sulle. Tradotto: le zone gialle non bastano, ma sarà ila dover decide come, quando e dove introdurre nuove restrizioni. Chi si aspettava dei suggerimenti ...

repubblica : Natale e Capodanno, il governo valuta nuova stretta per otto giorni: Italia zona rossa o arancione nei festivi - Radio1Rai : 'Assembramenti? Non si può affidare tutto alla responsabilità dei cittadini. Arrivare all'inizio del piano vaccinal… - petergomezblog : Germania, record di morti: 590 in un giorno. E Merkel fa un appello per la stretta a Natale: “Questi decessi sono u… - clikservernet : Stretta a Natale, il Cts conferma: “Inasprire le misure e aumentare i controlli”. Ma sul parere al governo gli espe… - pantycat : RT @erretti42: Il Governo avrà sbagliato nell’alllentare la stretta ma il livello di idiozia e irresponsabilità di chi rischia la salute pe… -