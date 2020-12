Maria De Filippi: «La serata Rai contro la violenza sulle donne è stata rinviata a marzo» (Di martedì 15 dicembre 2020) Maria De Filippi Roboanti dichiarazioni da parte del direttore Coletta prima, una silenziosa cancellazione dopo. Questo è stato l’iter della serata speciale contro la violenza sulle donne (titolo provvisorio “Siamo Così”) che avrebbe riunito sul palcoscenico di Rai1 Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Dalle parole rilasciate dalla conduttrice di Canale 5 a Il Corriere della Sera, si apprende però che «la serata Rai è solo stata rinviata». “È solo stata rinviata, se tutto va come si spera, si farà a marzo in occasione della festa della donna per parlare di femminicidio, ma anche in positivo di celebrazione della ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 dicembre 2020)DeRoboanti dichiarazioni da parte del direttore Coletta prima, una silenziosa cancellazione dopo. Questo è stato l’iter dellaspecialela(titolo provvisorio “Siamo Così”) che avrebbe riunito sul palcoscenico di Rai1De, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Dalle parole rilasciate dalla conduttrice di Canale 5 a Il Corriere della Sera, si apprende però che «laRai è solo». “È solo, se tutto va come si spera, si farà ain occasione della festa della donna per parlare di femminicidio, ma anche in positivo di celebrazione della ...

BYE0LK0N : @SICHXNQ si ???? come maria de filippi e maurizio costanzo - DiegoVella4 : Maria De Filippi: «La serata Rai contro la violenza sulle donne è stata rinviata a marzo» - CheDonnait : Tutte le anticipazioni di #uominiedonne di oggi. Non riesco a crederci che dopo questa settimana non andrà più in o… - GossipItalia3 : Maria De Filippi e il figlio adottivo: “Pensavo: e se gli faccio schifo?” #gossipitalianews - Manuel_Real_Off : Ha svelato tutti i motivi finalmente #UominieDonne #amici20 -