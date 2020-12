Istat, in Italia residenti in calo: in un anno 'perse' 175mila persone (Di martedì 15 dicembre 2020) commenta IPA Calano ancora i residenti in Italia nel 2019: stando ai dati Istat, la popolazione censita in Italia al 31 dicembre ammonta a 59.641.488 residenti, circa 175mila persone in meno rispetto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 dicembre 2020) commenta IPA Calano ancora iinnel 2019: stando ai dati, la popolazione censita inal 31 dicembre ammonta a 59.641.488, circain meno rispetto ...

cescodj1 : L'Italia non attrae più - Eddie77C : ' Perché in Italia muore più gente di Covid rispetto agli altri paesi?' Ecco la risposta. Istat, Italia paese semp… - rosanna_vespoli : #Conte...ma QUALI CONSULTAZIONI?...QUALE RIMPASTO?...#Mattarella ANCORA sostiene QUESTO Governo?NON si e’ RESO CONT… - Agenpress : Istat: Calano i residenti in Italia, 59,6 mln residenti nel 2019, -175mila - mauro40981997 : col vaccino puntano alla parità? Istat, Italia paese sempre più vecchio: cinque anziani ogni bambino -