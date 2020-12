Il Collegio e gli altri programmi di stasera in tv 15 dicembre (Di martedì 15 dicembre 2020) ...10: Speciali storie (Documentario) La5 21:10: Grande Fratello Vip (Reality Show) 01:16: Grande Fratello Vip (Reality Show) La7 21:15: DiMartedì (Programma di approfondimento) 01:00: Tg La7 - Notte (... Leggi su tv.fanpage (Di martedì 15 dicembre 2020) ...10: Speciali storie (Documentario) La5 21:10: Grande Fratello Vip (Reality Show) 01:16: Grande Fratello Vip (Reality Show) La7 21:15: DiMartedì (Programma di approfondimento) 01:00: Tg La7 - Notte (...

borghi_claudio : @giugiulone @Leonardodaperd1 A maggior ragione. Uno sa bene che votando Lega in quel collegio elegge me. Il nome è… - Peciolino : @LordShinigami7 ovviamente guardo il collegio. Ci sono gli esami, li voglio vedere tutti bocciati, rovinati forevah. - rainxbrry : @sorrisiperniall @saraxloueh non volevo causarti gli incubi ma purtroppo sara non potrà cambiare il suo layout prim… - andreapalazzo2 : RT @Raiofficialnews: ?#IlCollegio, ULTIMA puntata. Gli esami e la festa di fine anno 1992 chiudono la quinta stagione del docu-reality, sta… - profrattigan : In #themysteriousbenedictsociety un gruppo di orfani, infiltrati sotto copertura in un collegio conosciuto come L'i… -