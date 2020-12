Giappone, “assassino di Twitter” condannato a morte (Di martedì 15 dicembre 2020) Confermata dal giudice la condanna per aver ucciso 9 persone e smembrato i loro corpi. L’assassino in lacrime alla sentenza. Confermata la condanna a morte in Giappone per l’assassino Takahiro Shiraishi di 30 anni, abitante di Zama, a sud di Tokyo. Adescava le sue vittime su Twitter per poi ucciderle e smembrarle nel proprio appartamento, per infine occultare i cadaveri. Il modus operandi dell’assassino era simile, cercava sempre vittime che fossero giovani e potenziali suicide. In tutto ha ucciso 9 persone, la maggior parte donne ed un uomo, tutti di età compresi tra i 15 ed i 26 anni. L’assassinio di tutte queste giovani aveva posto seri interrogativi nell’opinione pubblica Giapponese riguardo un aiuto più concreto da parte dello stato verso le ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) Confermata dal giudice la condanna per aver ucciso 9 persone e smembrato i loro corpi. L’in lacrime alla sentenza. Confermata la condanna ainper l’Takahiro Shiraishi di 30 anni, abitante di Zama, a sud di Tokyo. Adescava le sue vittime super poi ucciderle e smembrarle nel proprio appartamento, per infine occultare i cadaveri. Il modus operandi dell’era simile, cercava sempre vittime che fossero giovani e potenziali suicide. In tutto ha ucciso 9 persone, la maggior parte donne ed un uomo, tutti di età compresi tra i 15 ed i 26 anni. L’assassinio di tutte queste giovani aveva posto seri interrogativi nell’opinione pubblicase riguardo un aiuto più concreto da parte dello stato verso le ...

