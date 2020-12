Centri commerciali in rivolta contro il governo: «Scelte inammissibili, devono correre ai ripari» (Di martedì 15 dicembre 2020) Il giochetto di addossare la colpa alla gente non regge più. Gli assembramenti registrati nei Centri città di tutta Italia negli ultimi due weekend sono la conseguenza delle Scelte del governo. I Centri commerciali in rivolta attraverso il loro organismo Cncc. C’è il periodo pre-natalizio, c’è il passaggio per varie regioni da zone rosse e arancioni a gialle. Le attuali misure di Palazzo Chigi, che prevedono la chiusura dei negozi di beni non essenziali all’interno dei Centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, sono inadeguate. E potenzialmente dannose sotto il profilo sanitario. Infatti favoriscono assembramenti nei Centri città e sui mezzi pubblici, avendo ridotto la scelta per gli acquisti. I Centri ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 dicembre 2020) Il giochetto di addossare la colpa alla gente non regge più. Gli assembramenti registrati neicittà di tutta Italia negli ultimi due weekend sono la conseguenza delledel. Iinattraverso il loro organismo Cncc. C’è il periodo pre-natalizio, c’è il passaggio per varie regioni da zone rosse e arancioni a gialle. Le attuali misure di Palazzo Chigi, che prevedono la chiusura dei negozi di beni non essenziali all’interno deinei giorni festivi e prefestivi, sono inadeguate. E potenzialmente dannose sotto il profilo sanitario. Infatti favoriscono assembramenti neicittà e sui mezzi pubblici, avendo ridotto la scelta per gli acquisti. I...

