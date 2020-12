Verso la zona rossa a Natale | il governo teme la terza ondata

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Negozi, bar e ristoranti chiusi nei giorni festivi e prefestivi: è la stretta che ilpotrebbe decidere già oggi, lunedì 14 dicembre. Sulla scia di quanto deciso da Angela Merkel in Germania e di fronte alla folla nelle strade – con la prima domenica ingialla di alcune regioni – ilè pronto a fare marcia indietro rispetto alla suddivisione del Paese in diverse aree di rischio. L’ipotesi è quella di provvedimenti restrittivi per tutto il Paese pere Capodanno. Di questo si è discusso ieri sera durante il vertice d’urgenza chiesto dal Pd e convocato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i capi delegazione. I possibili scenari sono tre, validi per otto o dieci giorni a cavallo delle feste – scrive Repubblica. La prima opzione prevede l’istituzione di una...

Vista la situazione che si è creata nel weekend anzichè un allentamento delle norme per le Feste si va incontro ad un'altra stretta per non far peggiorare rapidamente i dati in discesa delle ultime du ...