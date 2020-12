Vaccino Covid, Speranza: “Arriverà a gennaio. Non vanifichiamo gli sforzi delle ultime settimane” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Ministro della salute Speranza invita a stringere i denti per le misure anti Covid e sul Vaccino chiede il giorno unico in tutta Europa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Ministro della saluteinvita a stringere i denti per le misure antie sulchiede il giorno unico in tutta Europa. L'articolo .

ladyonorato : Sul vaccino anti Covid mi pare il minimo chiedere trasparenza, sicurezza e responsabilità delle case farmaceutiche… - RobertoBurioni : Il nuovo vaccino contro COVID-19 spiegato nei dettagli, per chi si è perso la 'lezione' di ieri sera. E ora nessun… - RobertoBurioni : Vi aspetto stasera a @chetempochefa su @rai3 ospite di @fabfazio perché finalmente è stato pubblicato il lavoro sc… - Mirko92982183 : RT @cieloitalia_: Fate girare e ascoltate: ?? il foglietto illustrativo del vaccino Covid 19. Non crederai a cosa contiene Link per scaricar… - SOLOCULTURA_IT : #Covid19Italia VACCINO: PRIMA DOSE SOMMINISTRATA IN CANADA cc: @RobertoBurioni @RobiVil E' una infermiera di una… -