Tennis, Rafael Nadal giocherà negli Australian Open 2021 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Rafael Nadal risponde presente. L’inizio degli Australian Open 2021 dovrebbe essere posticipato, si attende da questo punto di vista solo la conferma ufficiale. Il campione spagnolo, comunque, ci sarà. L’iberico, reduce dal 13° successo a Parigi, ha voglia di puntare con decisione al successo di un altro Slam. A dar conferma delle intenzioni del campione nativo di Manacor è stato il suo storico manager Benito Perez-Barbadillo a The Age: “Rafa volerà a Melbourne per giocare il torneo” (dichiarazioni riportate da ubiTennis). Nadal, dunque, accetta la sfida di un Major che spesso gli ha regalato delle delusioni. Riavvolgendo il nastro, l’unico sigillo risale al 2009, quando dopo al termine di cinque set spettacolari piegò l’amico/rivale Roger Federer. Poi vi sono state ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020)risponde presente. L’inizio deglidovrebbe essere posticipato, si attende da questo punto di vista solo la conferma ufficiale. Il campione spagnolo, comunque, ci sarà. L’iberico, reduce dal 13° successo a Parigi, ha voglia di puntare con decisione al successo di un altro Slam. A dar conferma delle intenzioni del campione nativo di Manacor è stato il suo storico manager Benito Perez-Barbadillo a The Age: “Rafa volerà a Melbourne per giocare il torneo” (dichiarazioni riportate da ubi)., dunque, accetta la sfida di un Major che spesso gli ha regalato delle delusioni. Riavvolgendo il nastro, l’unico sigillo risale al 2009, quando dopo al termine di cinque set spettacolari piegò l’amico/rivale Roger Federer. Poi vi sono state ...

