Morto John Le Carrè | il maestro britannico dei romanzi di spionaggio

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Lo scrittorele Carré èall'età di 89 anni a causa di una polmonite. Lo ha reso noto il suo agente. "Devo annunciare con grande tristezza che David Cornwell, conosciuto in tutto il mondo comele Carré, èdopo una breve malattia (non legata al Coronavirus) in Cornovaglia sabato sera, 12 dicembre 2020. Aveva 89 anni. I nostri pensieri vanno ai quattro figli, alle loro famiglie e alla sua cara moglie, Jane", ha detto Jonny Geller, presidente del gruppo Curtis Brown, agenzia artistica basata a Londra. La famiglia ha confermato che lo scrittore èdi polmonite al Royal Cornwall Hospital, a Treliske, la notte di sabato. "Per sei decenni - si legge nella nota -le Carré ha dominato le classifiche dei bestseller con il suo monumentale ...