Le aperture dei giornali inglesi | “Arsenal in piena crisi”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 14 dicembre 2020) The daily Telegraph titolain: ci ha pensato lo svizzero Granit Xhaka a complicare i piani in casa Arsenal, con un’espulsione senza senso a metà ripresa che manda su tutte le furie il tecnico Arteta. Poi l’autorete di Aubameyang a chiudere una serata iniziata male e finita peggio. Per The Guardian “L’espulsione di Xhaka mette tanta pressione su Arteta”, spazio anche ai Reds, “Il Liverpool strappa un punto ed un ulteriore infortunio”.Metro Sport apre con “Sveglia Reds”, momento complicato per la squadra di Klopp, salvata nel finale da un rigore di Salah. Foto Xhaka: paininthearsenal.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.