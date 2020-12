Google, malfunzionamenti in tutto il mondo: giù posta, servizi e YouTube (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un malfunzionamento sta interessando i servizi di Google su scala globale. Il sito downdetector.com mostra decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat di Google ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un malfunzionamento sta interessando idisu scala globale. Il sito downdetector.com mostra decine di migliaia di segnalazioni per il browser, ladi Gmail, la videochat di...

SkyTG24 : ?? #googledown I servizi di Google, tra cui YouTube, Gmail e Meet stanno subendo in questi minuti una serie di malfu… - Primaonline : Google: servizi inaccessibili e malfunzionamenti in tutto il mondo. In down YouTube, Drive e Gmail; blocchi anche p… - monika_mazurek : RT @MediasetTgcom24: Google, malfunzionamenti in tutto il mondo: giù posta, servizi e YouTube #googledown - Vivodisogniebas : RT @MediasetTgcom24: Google, malfunzionamenti in tutto il mondo: giù posta, servizi e YouTube #googledown - t_aucone : Google: malfunzionamenti in servizi, da posta a chat - Internet e Social - ANSA #googledown -