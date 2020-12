Google Down: cosa sta succedendo e cosa fare per aggirare il problema (Di lunedì 14 dicembre 2020) Allerta in tutto il mondo per un , niente didattica a distanza. (screenshot video)La notizia è ormai di circa un’ora: c’è un malfunzionamento che sta interessando i servizi di Google su scala globale. A non funzionare sono la posta di Gmail, la videochat di Google Meet e Google Classroom, nonché Google Drive e YouTube. Dal sito Downdetector si scopre che le problematiche sono varie e riguardano tutto il mondo e quasi tutti i servizi. Alcuni sembrano ripristinati e altri no. Non è assolutamente chiaro cosa sia successo. Tante le segnalazioni non solo dall’Europa, dove siamo nel mezzo della giornata. Per approfondire: Facebook Messenger Down: cosa sta accadendo e perché Didattica a ... Leggi su ck12 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Allerta in tutto il mondo per un , niente didattica a distanza. (screenshot video)La notizia è ormai di circa un’ora: c’è un malfunzionamento che sta interessando i servizi disu scala globale. A non funzionare sono la posta di Gmail, la videochat diMeet eClassroom, nonchéDrive e YouTube. Dal sitodetector si scopre che letiche sono varie e riguardano tutto il mondo e quasi tutti i servizi. Alcuni sembrano ripristinati e altri no. Non è assolutamente chiarosia successo. Tante le segnalazioni non solo dall’Europa, dove siamo nel mezzo della giornata. Per approfondire: Facebook Messengersta accadendo e perché Didattica a ...

ilpost : I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in tutto il mondo - wireditalia : Si è rotto Google. #GoogleDown - SkyTG24 : YouTube, Gmail, Meet: i servizi di Google sono in down - macitynet : I servizi di Google down per molti utenti in tutto il mondo - salvocalvo : Già immagino Google che prova a cercare su google perché Google è down #googledown -