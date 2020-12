GfVip: la scioccante rivelazione di Filippo sulla fine del programma (Di lunedì 14 dicembre 2020) Filippo Nardi ha lasciato intendere che il Grande Fratello Vip potrebbe continuare oltre l'8 febbraio 2021: la rezione dei gieffini Gf Vip: Filippo svela che il reality continuerà oltre l’8 febbraio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 14 dicembre 2020)Nardi ha lasciato intendere che il Grande Fratello Vip potrebbe continuare oltre l'8 febbraio 2021: la rezione dei gieffini Gf Vip:svela che il reality continuerà oltre l’8 febbraio su Notizie.it.

blupradatunada : RT @portalprelemi: questo accanimento contro giulia salemi è davvero scioccante. da come ne parlate tutti sembra vi abbia fatto un torto pe… - CHENBAE45959461 : RT @portalprelemi: questo accanimento contro giulia salemi è davvero scioccante. da come ne parlate tutti sembra vi abbia fatto un torto pe… - OmgitsMaggie_ : RT @portalprelemi: questo accanimento contro giulia salemi è davvero scioccante. da come ne parlate tutti sembra vi abbia fatto un torto pe… - Diamant22769616 : RT @portalprelemi: questo accanimento contro giulia salemi è davvero scioccante. da come ne parlate tutti sembra vi abbia fatto un torto pe… - portalprelemi : questo accanimento contro giulia salemi è davvero scioccante. da come ne parlate tutti sembra vi abbia fatto un tor… -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip scioccante Gf Vip, il racconto di Selvaggia Roma è scioccante: "Io bambina in trappola in Tunisia con mia mamma" (VIDEO) Today.it