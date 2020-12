Fabbrica clandestina di bevande sequestrata a San Giuseppe Vesuviano (Di lunedì 14 dicembre 2020) La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato a San Giuseppe Vesuviano una Fabbrica clandestina utilizzata per il confezionamento di bevande . Individuati quasi 1400 litri tra champagne, olio ed alcool... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 14 dicembre 2020) La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato a Sanunautilizzata per il confezionamento di. Individuati quasi 1400 litri tra champagne, olio ed alcool...

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli, sequestrati 1.400 litri di champagne e olio in una fabbrica clandestina - RedazioneTvcity : Champagne e olio contraffatti: sequestrata fabbrica clandestina - - radioalfa : Fabbrica clandestina di bevande nel Napoletano, nei guai due persone di Sarno - ViViCentro : GdF Napoli e ICQRF sequestrano a San Giuseppe Vesuviano in una fabbrica clandestina 1400 litri fra Champagne, Olio… - mattinodinapoli : Napoli, sequestrati 1.400 litri di champagne e olio in una fabbrica clandestina -