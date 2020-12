Coronavirus: vertice Conte-capi delegazione, nuova stretta a Natale 'inevitabile' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Va avanti da circa due ore il vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza, alcuni membri del Cts e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese per decidere nuovi divieti in vista delle festività ma anche strette per evitare gli assembramenti nelle vie dello shopping. Presidente del Consiglio e ministri si stanno confrontando serratamente con i tecnici del Cts sulle nuove misure da adottare. Un nuovo giro di vite "è inevitabile, su questo siamo tutti d'accordo", dice all'Adnkronos uno dei presenti al vertice. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Va avanti da circa due ore iltra il premier Giuseppe, idelle forze di maggioranza, alcuni membri del Cts e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese per decidere nuovi divieti in vista delle festività ma anche strette per evitare gli assembramenti nelle vie dello shopping. Presidente del Consiglio e ministri si stanno confrontando serratamente con i tecnici del Cts sulle nuove misure da adottare. Un nuovo giro di vite "è, su questo siamo tutti d'accordo", dice all'Adnkronos uno dei presenti al

