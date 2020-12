Pattinaggio artistico | Daniel Grassl vince per la terza volta consecutiva i Campionati Italiani | secondo posto per Matteo Rizzo

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Il trio delle meraviglie non delude le aspettative. Altissimo livello nel libero della specialità individuale maschile, penultima gara dei2020 diin scena presso la Würth Arena di Egna-Neumarkt che ha visto trionfare per il terzo anno consecutivo il padrone di casa. L’atleta altoatesino ha difeso magistralmente il primato ampiamente ipotecato già nello short program, sciorinando tre salti quadrupli, ovvero lutz (chiamto sul quarto), flip e rittberger (chiamato sottoruotato), proseguendo poi con la combinazione triplo axel/euler/triplo salchow e con due tripli lutz, di cui uno agganciato al triplo rittberger, e un triplo flip in combinazione con il triplo toeloop. Ricevendo un grado di esecuzione elevato nelle tre trottole ...