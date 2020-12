Milan-Parma, Liverani: “Gol nel recupero una beffa. Pareggio? C’è rammarico, dobbiamo crescere” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Frenata del Milan a "San Siro".Battuta d'arresto per i rossoneri che, nella sfida di questa sera contro il Parma, pareggiano a "San Siro" grazie ad una doppietta di Theo Hernandez che salva Pioli in rimonta. Al termine del match, terminato con il risultato di 2-2, il tecnico dei crociati Fabio Liverani, ha commentato la prova dei suoi ai microfoni di Sky:“Credo che l’analisi sia ampia. Siamo partita bene, abbiamo trovato il vantaggio, poi il Milan per venti minuti ha preso tre pali e obiettivamente meritava il Pareggio. E’ vero pure che trovando il gol del 2-0 con Kurtic, abbiamo preso il gol del 2-1 su calcio da fermo. Dopo il 2-1 non abbiamo rischiato più nulla negli ultimi venticinque minuti e prendere il pari così è una beffa. C'è rammarico per la vittoria ma ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020) Frenata dela "San Siro".Battuta d'arresto per i rossoneri che, nella sfida di questa sera contro il, pareggiano a "San Siro" grazie ad una doppietta di Theo Hernandez che salva Pioli in rimonta. Al termine del match, terminato con il risultato di 2-2, il tecnico dei crociati Fabio, ha commentato la prova dei suoi ai microfoni di Sky:“Credo che l’analisi sia ampia. Siamo partita bene, abbiamo trovato il vantaggio, poi ilper venti minuti ha preso tre pali e obiettivamente meritava il. E’ vero pure che trovando il gol del 2-0 con Kurtic, abbiamo preso il gol del 2-1 su calcio da fermo. Dopo il 2-1 non abbiamo rischiato più nulla negli ultimi venticinque minuti e prendere il pari così è una. C'èper la vittoria ma ...

