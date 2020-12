Manovra: Salvini, Meloni e Tajani presentano emendamenti unitari centrodestra (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - Domani, lunedì 14 dicembre, alle 12 presso la sala Caduti di Nassiriya in Senato, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, insieme agli altri rappresentanti dei partiti di centrodestra in Parlamento, presenteranno gli emendamenti alla Manovra finanziaria 2021. La conferenza sarà trasmessa in diretta sul sito del Senato, sulla pagina dedicata alla webtv e sulle pagine social personali dei leader dei partiti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - Domani, lunedì 14 dicembre, alle 12 presso la sala Caduti di Nassiriya in Senato, Matteo, Giorgiae Antonio, insieme agli altri rappresentanti dei partiti diin Parlamento, presenteranno gliallafinanziaria 2021. La conferenza sarà trasmessa in diretta sul sito del Senato, sulla pagina dedicata alla webtv e sulle pagine social personali dei leader dei partiti.

