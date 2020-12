Basket femminile | Serie A1 2020-2021 | Venezia annienta Empoli | Ragusa vince il big match con Schio

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Sono tre idell’undicesima giornata diA1 diche si sono svolti questa sera. Spicca la sfida tra due grandi della nostra pallacanestro, vale a dire, terminata con il successo delle prime per 63-52. Brilla Romeo con 17 punti, ma la chiave del trionfo siculo è una difesa solidissima che ha tenuto sotto la doppia cifra tutte le cestiste del sodalizio veneto. Tutto facile per la capolista Reyerche ha travoltocon un roboante 103-52. La miglior marcatrice è stata Fagbenle che ne ha messi 24 in nemmeno ventidue minuti di impiego, di cui venti nel solo primo tempo. Il tutto, peraltro, tirando con un favoloso 12/15 dal campo. Altrettanto devastante è stata Francesca Pan, la quale, in uscita della ...