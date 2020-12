Winnie Harlow | la top model diventa simbolo di Inclusione

(Di sabato 12 dicembre 2020) La Topildinella nuova collezione pre-fall 2021 di Moschino, disegnata da Jeremy Scott. Dopo anni di umiliazioni e sofferenze lalaha finalmente ottenuto la sua rivincita, trasformando il suo ”punto debole ” in un punto di forza. Moschino presenta un nuovo canone di bellezza e di moda. Prendendo spunto dagli anni 80 ma dando vita a un nuovo stile firmato Moschino.l’emblema della nuova collezione di Moschino Lala canadese dopo anni di discriminazioni, umiliazioni a tal punto che aveva pensato di togliersi la vita. La nostra Topha sottolineato la sua sofferenza in ...

Winnie Harlow, top model simbolo di inclusione a causa della vitiligine estesa che l'ha colpita da anni sul viso e sul corpo, diventando, dopo tante sofferenze e umiliazioni, la sua caratteristica vin ...