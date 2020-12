Verissimo, Stash e la fidanzata ospiti per la nascita della figlia: il cantante dice «no» al matrimonio (Di sabato 12 dicembre 2020) È stato Stash il primo degli ospiti in scaletta nella puntata di Verissimo di oggi, sabato 12 dicembre 2020. Il cantante dei The Kolors, 31 anni d’età compiuti il 7 luglio scorso, ha concesso la sua prima intervista da papà, a pochi giorni dalla nascita della figlia di nome Grace. Stash e la fidanzata a Verissimo Ospite a Verissimo, Stash si è beccato il commento un po’ pepato di Silvia Toffanin, che, rivolgendosi al vincitore di Amici 2015 ha detto: «Neanche si sapeva che avevi una fidanzata e, tac, sei diventato papà». Dal canto suo, invece, l’interprete di canzoni come “Non è vero” e “Pensare male” ha anche messo le mani avanti a proposito di un ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 12 dicembre 2020) È statoil primo degliin scaletta nella puntata didi oggi, sabato 12mbre 2020. Ildei The Kolors, 31 anni d’età compiuti il 7 luglio scorso, ha concesso la sua prima intervista da papà, a pochi giorni dalladi nome Grace.e laOspite asi è beccato il commento un po’ pepato di Silvia Toffanin, che, rivolgendosi al vincitore di Amici 2015 ha detto: «Neanche si sapeva che avevi unae, tac, sei diventato papà». Dal canto suo, invece, l’interprete di canzoni come “Non è vero” e “Pensare male” ha anche messo le mani avanti a proposito di un ...

