Lazio | Fares ammette | «Emozionante ritrovare la mia ex squadra»

(Di sabato 12 dicembre 2020)ritrova il suo passato: l’esterno parla a pochi minuti dall’inizio della sfida contro il Verona. Ecco le sue parole sulla gara di campionato, esterno della, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club prima della gara con il Verona. «Èla mia ex, ho indossato questi colori per cinque anni, sono felice di rivedere tutti. Mi auguro possa essere una bella partita. Giochiamo ogni tre giorni, è molto stancante, sulle corsie ci alterniamo. Allami sto trovando bene». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

laziopress : Lazio-Verona, Fares nel pre partita: ”Sarà una partita dura ma daremo tutto” - LALAZIOMIA : Lazio-Verona, Fares nel pre partita: ”Sarà una partita dura ma daremo tutto” - laziolibera : Fares: 'Lazio stanca. Obiettivo risalire la classifica' - CorSport : Fares: '#Lazio stanca. Obiettivo risalire la classifica' ?? - IoNascoQui : Lazio – H. Verona, Fares nel prepartita: “Alla Lazio mi sto trovando bene. Oggi scendiamo in campo per risalire la… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Fares

Fares ritrova il suo passato: l'esterno parla a pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Verona. Ecco le sue parole sulla gara di campionato ...In attesa del fischio d’inizio di Lazio–Verona ai microfoni ufficiali del club biancoceleste ha parlato Mohamed Fares, ex di turno. Ecco come si è espresso: “È emozionante ritrovare la mia ex squadra, ...