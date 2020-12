GF Vip 5, Elisabetta contro Pierpaolo: «Hai recitato un po’ la parte della vittima». Pretelli: «Non parlare in questo modo di me visto che ho sofferto» (Di sabato 12 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli Pierpaolo, nella casa del Grande Fratello Vip, sta bene anche senza Elisabetta. Durante la puntata di ieri sera, la Gregoraci ha avuto modo di parlare con il gieffino, e confessargli la sua delusione nell’averlo visto quasi imperturbabile dopo la sua uscita dal reality: “Il giorno dopo piangevi, mi avete quasi accusato ‘Pierpaolo sta male, Elisabetta lo fai star male”. Per carità io sono felice se stai bene, però il giorno dopo, in questo modo, mi è sembrato strano (…) Hai recitato un po’ la parte della vittima in questo periodo! (…) Ho aperto il mio ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 dicembre 2020)Gregoraci e, nella casa del Grande Fratello Vip, sta bene anche senza. Durante la puntata di ieri sera, la Gregoraci ha avutodicon il gieffino, e confessargli la sua delusione nell’averloquasi imperturbabile dopo la sua uscita dal reality: “Il giorno dopo piangevi, mi avete quasi accusato ‘sta male,lo fai star male”. Per carità io sono felice se stai bene, però il giorno dopo, in, mi è sembrato strano (…) Haiun po’ lainperiodo! (…) Ho aperto il mio ...

