Coronavirus | Speranza | “Contro i dubbi su vaccini non servono gli insulti Un dialogo basato su serietà | rigore e trasparenza”

"Credo moltissimo nella scienza e ho creduto che ci avrebbe presto dato gli strumenti per vincere la sfida del Covid, ma c'è un pezzo dell'opinione pubblica che ha dubbi e sospetti sui vaccini. Dobbiamo avere la capacità di un confronto con queste persone e di impostare il dialogo sul terreno giusto del rigore, della trasparenza e della serietà, e non su quello degli insulti e della guerriglia". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il suo intervento all'evento online Equologica 2020 al panel 'Pandemia: nessuno si salva da solo'.

