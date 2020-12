Biathlon, le azzurre a caccia della top-5 nella staffetta femminile, Johannes Bø sogna il 50° sigillo a Hochfilzen (Di sabato 12 dicembre 2020) Secondo giorno di gare nel Langlauf und Biathlonzentrum Hochfilzen, sede del terzo round della Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021. In programma quest’oggi la staffetta femminile alle 11.45 e l’inseguimento maschile alle 14.45. nella prova a squadre l’Italia ha un obiettivo su tutti: migliorare il sesto posto ottenuto sulle nevi di Kontiolahti. I tecnici azzurri, da questo punto di vista, non cambiano formazione in vista di quel che sarà. Spetterà, infatti, a Lisa Vittozzi dare il via alle danze in prima frazione. La sappadina ha ritrovato il suo tiro e l’ha fatto divinamente nel corso della sprint di ieri, mentre sugli sci stretti c’è ancora da lavorare. Tuttavia, dei segnali di risveglio ci sono e vanno rimarcati. A dare il cambio a Vittozzi sarà ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Secondo giorno di gare nel Langlauf undzentrum, sede del terzo roundCoppa del Mondo di2020-2021. In programma quest’oggi laalle 11.45 e l’inseguimento maschile alle 14.45.prova a squadre l’Italia ha un obiettivo su tutti: migliorare il sesto posto ottenuto sulle nevi di Kontiolahti. I tecnici azzurri, da questo punto di vista, non cambiano formazione in vista di quel che sarà. Spetterà, infatti, a Lisa Vittozzi dare il via alle danze in prima frazione. La sappadina ha ritrovato il suo tiro e l’ha fatto divinamente nel corsosprint di ieri, mentre sugli sci stretti c’è ancora da lavorare. Tuttavia, dei segnali di risveglio ci sono e vanno rimarcati. A dare il cambio a Vittozzi sarà ...

