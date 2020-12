Atalanta, ancora guai: Gasperini annuncia due big out (Di sabato 12 dicembre 2020) Gasperini senza pace, Atalanta senza Pasalic e Ilicic contro la Fiorentina. La speranza è di recuperare il croato e lo sloveno contro la Juventus nell’infrasettimanale Atalanta agli ottavi di finale di Champions, ma mister Gasperini continua ad avere qualche problema di troppo. Dopo la grana Gomez nella massima competizione europea, ecco ritornare lo spettro degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 12 dicembre 2020)senza pace,senza Pasalic e Ilicic contro la Fiorentina. La speranza è di recuperare il croato e lo sloveno contro la Juventus nell’infrasettimanaleagli ottavi di finale di Champions, ma mistercontinua ad avere qualche problema di troppo. Dopo la grana Gomez nella massima competizione europea, ecco ritornare lo spettro degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Atalanta_BC : ?? POSSIAMO GRIDARLO ANCORA: SIAMO AGLI OTTAVIIIIIIIIII!!! ???? WE CAN SHOUT IT AGAIN: LAST SIXTEEEEEEEENNNN!!!… - CozAndrea : @FedeDiLo98 @MateNapoli1 @Andreee_22__ Con il Bologna hai vinto 1 a 0, si...è differenza. Con l'Atalanta ha fatto 1… - BombeDiVlad : ???? #Atalanta, #Gasperini annuncia una nuova esclusione per #Ilicic Indizio di mercato? Le ultime ???? #LBDV… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Atalanta-Fiorentina: dove vedere la partita in Tv e streaming: Dove vedere Ata… - Ciblan3 : @Torrenapoli1 Penso che un bilancio più chiaro possiamo averlo dopo le prossime 3 gare dove oltre alla Samp affront… -