Valerio Staffelli finisce in ospedale tentando di consegnare il Tapiro a Roberto Bolle (Di venerdì 11 dicembre 2020) Brutta avventura per Valerio Staffelli finito in ospedale nel tentativo di consegnare il Tapiro d'Oro a Roberto Bolle. Con una corsa in ambulanza al Gaetano Pini di Milano si è concluso l'inseguimento all'étoile di fama mondiale da parte dell'inviato di Striscia la Notizia. Secondo il Tapiroforo Roberto Bolle meritava il suo riconoscimento perché il balletto del 7 dicembre trasmesso su Rai Uno in occasione della riapertura della Scala e "spacciato per inedito", altro non sarebbe che il rimontaggio di una precedente esibizione registrata a New York. Staffelli ha intercettato Bolle fuori dagli studi Rai e, dopo un primo rifiuto del ballerino di concedersi alle telecamere del tg satirico ...

