Vaccino anti-Covid, Aifa avrà suo Cts per evidenziare eventuali rischi (Di venerdì 11 dicembre 2020) commenta Istockphoto 'L'Agenzia italiana del farmaco si doterà di un Comitato scientifico che, per tutto il periodo della campagna vaccinale, avrà la funzione di supportare l'Aifa e i responsabili ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020) commenta Istockphoto 'L'Agenzia italiana del farmaco si doterà di un Comitato scientifico che, per tutto il periodo della campagna vaccinale,la funzione di supportare l'e i responsabili ...

RobertoBurioni : per i fan del 'noncielodicono' alle 15 riunione pubblica di FDA per decidere l'approvazione del vaccino Pfizer/BioN… - pdnetwork : Mattarella ha annunciato che farà il vaccino anti-Covid. Contro la virulenta reazione da parte di negazionisti e no… - enzomazza : Ecco Cts, Iss e Pfizer smentiscono Arcuri sulle siringhe per il vaccino anti Covid - Startmag - IlMagodiIos : RT @PierluigiBattis: In che mani Cts, Iss e Pfizer smentiscono Arcuri sulle siringhe per il vaccino anti Covid - Startmag https://… - infoitsalute : “Il vaccino anti Covid sarà disponibile per tutti: esiste un piano B per le dosi” -