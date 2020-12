Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos 2020: senza i norvegesi, Federico Pellegrino mira al tris (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel weekend la terza tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo andrà in scena a Davos. La località del Canton Grigioni è una grande classica della disciplina, essendo entrata nel calendario maschile già nel lontano 1982. Sinora a Davos si sono disputate ben 46 gare di primo livello, un numero ragguardevole considerando come rinomata cittadina elvetica non abbia mai ospitato Mondiali od Olimpiadi, né tantomeno prove multi-stage. D’altronde questa location sciista, famosa anche per l’annuale Forum economico mondiale, è entrata nell’orbita della Coppa del Mondo già a inizio anni ’80 e le sue rare assenze dal calendario sono sempre state un’eccezione. In questo 2020 il programma prevede due gare a skating. Sabato 12 andrà in scena una sprint, mentre il ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel weekend la terza tappa delladeldi sci diandrà in scena a. La località del Canton Grigioni è una grande classica della disciplina, essendo entrata nel calendario maschile già nel lontano 1982. Sinora asi sono disputate ben 46 gare di primo livello, un numero ragguardevole considerando come rinomata cittadina elvetica non abbia mai ospitato Mondiali od Olimpiadi, né tantomeno prove multi-stage. D’altronde questa location sciista, famosa anche per l’annuale Forum economico mondiale, è entrata nell’orbita delladelgià a inizio anni ’80 e le sue rare assenze dal calendario sono sempre state un’eccezione. In questoil programma prevede due gare a skating. Sabato 12 andrà in scena una sprint, mentre il ...

luigibertschy : RT @AnsaValledAosta: Sci: skipass stagionale per discesa e fondo a 50 euro per i giovani valdostani - Pino__Merola : A Falcade inizia la stagione dello sci di fondo - MasashiKohmura : Italy Women’s National Team Roster for @davosnordic. #fiscrosscountry Ilaria Debertolis (SP+distance) Francesca F… - SportPassionNet : Inizia la stagione sci di fondo per i valdostani sabato 12 dicembre - fenomenogabry : Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Non essere a Davos è una mancanza di rispetto. L’Italia ha una responsabilità v… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Al via stagione sci fondo per valdostani, sabato prime aperture Agenzia ANSA Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos 2020: senza i norvegesi, Federico Pellegrino mira al tris

Nel weekend la terza tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo andrà in scena a Davos. La località del Canton Grigioni è una grande classica della disciplina, essendo entrata nel calendario maschile ...

Sci di fondo in tv: orari fine settimana Davos, programma gare, calendario

Sarebbe un weekend piuttosto classico, quello di Davos, se non fosse per un piccolo, ma significativo particolare. Tutto il blocco scandinavo ha infatti deciso di disertare la tappa svizzera, così com ...

Nel weekend la terza tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo andrà in scena a Davos. La località del Canton Grigioni è una grande classica della disciplina, essendo entrata nel calendario maschile ...Sarebbe un weekend piuttosto classico, quello di Davos, se non fosse per un piccolo, ma significativo particolare. Tutto il blocco scandinavo ha infatti deciso di disertare la tappa svizzera, così com ...