Processo Asl Benevento | assolta l’ex Ministra Nunzia De Girolamo | la reazione

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Termina con un’assoluzione piena la vicenda processuale a carico diDe, ex ministro coinvolto prima in un’indagine e poi in uncon le accuse di associazione a delinquere, utilità per ottenere voti elettorali e concussione nell’ambito di un’inchiesta sull’Asl di. La sentenza, emessa dal Tribunale di, ha assolto la Dee tutti gli altri imputati perché “il fatto non sussiste”. Oggi,Depuò cantare vittoria. La vicenda giudiziaria che l’aveva portata a un secco e repentino allontanamento dal mondo politico e aveva indotto il Pm Assunta Tillo a chiedere per lei una condanna a 8 anni e 3 mesi di carcere si è conclusa oggi con una sentenza che la assolve sotto ogni punto di vista. ...