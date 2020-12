Montesano (in tv) dice che sul Covid non bisogna dar retta a quel che dicono in tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dal punto di vista mediatico, durante la seconda ondata di coronavirus, abbiamo assistito a cose meravigliose, forse più che nella prima ondata. Ieri sera, nel corso della puntata di Dritto e Rovescio è andato in scena un siparietto Montesano contro Lorenzin che, ancora una volta, ha proposto la solita dicotomia tra un certo tipo di sedicenti esperti di coronavirus e gli scienziati che normalmente popolano i talk show della serata televisiva italiana. LEGGI ANCHE > Montesano aderisce alla manifestazione, ma non partecipa perché non sa chi può incontrare Montesano contro Lorenzin a Dritto e Rovescio Ascoltare Montesano che asfalta la Lorenzin non ha prezzo: “Le statistiche dicono che nel 2020 ci saranno meno morti rispetto al 2019. Avete sbagliato terapie, vi siete affidati a ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dal punto di vista mediatico, durante la seconda ondata di coronavirus, abbiamo assistito a cose meravigliose, forse più che nella prima ondata. Ieri sera, nel corso della puntata di Dritto e Rovescio è andato in scena un sipariettocontro Lorenzin che, ancora una volta, ha proposto la solita dicotomia tra un certo tipo di senti esperti di coronavirus e gli scienziati che normalmente popolano i talk show della serata televisiva italiana. LEGGI ANCHE >aderisce alla manifestazione, ma non partecipa perché non sa chi può incontrarecontro Lorenzin a Dritto e Rovescio Ascoltareche asfalta la Lorenzin non ha prezzo: “Le statisticheche nel 2020 ci saranno meno morti rispetto al 2019. Avete sbagliato terapie, vi siete affidati a ...

miconsentatwitt : RT @giornalettismo: Un cortocircuito meraviglioso. #Montesano che dice in tv che non bisogna ascoltare quello che dicono in tv. E - nel… - giornalettismo : Un cortocircuito meraviglioso. #Montesano che dice in tv che non bisogna ascoltare quello che dicono in tv. E -… - carloermano27 : RT @Gianvittorio77: Montesano TOP! La faccia della Lorenzin, dice tutto - Gianvittorio77 : Montesano TOP! La faccia della Lorenzin, dice tutto - CarmelaPrivite5 : La Lorenzin fa veramente pena maleducata ed arrogante grande Montesano almeno lui dice la verità!!! Covidioti sveglia ?? #Drittoerovescio -

Ultime Notizie dalla rete : Montesano dice Enrico Montesano dice che ci si sta nascondendo dietro i morti Giornalettismo Dritto e Rovescio, Enrico Montesano contro le restrizioni di Giuseppe Conte: "Co sì sepolti vivi"

Enrico Montesano, ospite della puntata di giovedì 10 dicembre di "Dritto e Rovescio", la trasmissione di Paolo Del Debbio ...

