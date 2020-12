L’annuncio del virologo: “Anticorpi anche negli asintomatici, per il vaccino possono aspettare” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Come ormai in una telenovela, gli annunci a sorpresa sul vaccino, sulla sua data di arrivo e sulla sua efficacia si susseguono giorno dopo, mentre i grandi colossi farmaceutici continuano a farsi ricchi grazie a contratti onerosi (e segretissimi) firmati con i governi di tutto il mondo. Ultimo in ordine cronologico, il parere di uno scienziato che sostiene come anche gli asintomatici sviluppino anticorpi al Covid-19, al contrario di quanto sostenuto finora dagli esperti. E quindi a loro volta potrebbero essere esclusi dalle cure. A dirlo, attraverso le pagine di Repubblica, è stato l’infettivologo Antonio Bertoletti, originario di Cremona ma volato da 15 anni alla Duke University di Singapore, che ha cercato tracce dell’immunità tra i muratori accatastati nei dormitori delle periferie. “Abbiamo trovato 85 positivi senza segni di ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 11 dicembre 2020) Come ormai in una telenovela, gli annunci a sorpresa sul, sulla sua data di arrivo e sulla sua efficacia si susseguono giorno dopo, mentre i grandi colossi farmaceutici continuano a farsi ricchi grazie a contratti onerosi (e segretissimi) firmati con i governi di tutto il mondo. Ultimo in ordine cronologico, il parere di uno scienziato che sostiene comeglisviluppino anticorpi al Covid-19, al contrario di quanto sostenuto finora dagli esperti. E quindi a loro volta potrebbero essere esclusi dalle cure. A dirlo, attraverso le pagine di Repubblica, è stato l’infettivologo Antonio Bertoletti, originario di Cremona ma volato da 15 anni alla Duke University di Singapore, che ha cercato tracce dell’immunità tra i muratori accatastati nei dormitori delle periferie. “Abbiamo trovato 85 positivi senza segni di ...

dievve : L’annuncio del virologo: “Anticorpi anche negli asintomatici, per il vaccino possono aspettare” - ria_withoutanR : RT @theverdealmiele: tutti sempre: LA SOCIETÀ CI IMPONE IDEALI DI BELLEZZA IRRAGGIUNGIBILI E LI PROPINA ADDIRITTURA AI BAMBINI!!! tutti og… - sudreporter : #Napoli, i familiari residenti nel comune potranno riprendere i colloqui nelle carceri di Poggioreale e Secondiglia… - dievve : Cuba, l’annuncio del presidente: “Da gennaio stop alla doppia valuta” - TwocentsTweets : Anche #OGGI (n. 50/2020), parlando de #LeSignorineBuonasera (#Gribaudo), commette come altri in passato un’imprecis… -

Ultime Notizie dalla rete : L’annuncio del #400gChallenge annuncia nuove partnership con influencer europei con grande seguito sui social media Fortune Italia