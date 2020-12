Il Napoli di Gattuso è più vicino alla Juve di Allegri che al Napoli di Sarri

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ciò che chiedeIn molte interviste rilasciate nel corso di questa stagione, Gennaroha invitato i propri calciatori «a mettersi lì, in certe partite. Mettersi lì ed aspettare. Perché può capitare di non giocare bene, e allora noi dobbiamo rispondere giocando di squadra. Con la mentalità giusta». Ecco, il tecnico delha avuto esattamente quello che voleva. Nella gara interna contro la Real Sociedad, gli azzurri hanno accettato di (dover) perdere la sfida tattica contro gli spagnoli. E hanno mostrato che il loro calcio può essere efficace, nel senso più profondo del termine, anche senza essere brillante e/o dominante. Perché, piaccia o non piaccia, ilha vinto in casa della Real Sociedad per 1-0; e, al San Paolo, la squadra distava ...