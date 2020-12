I migliori panettoni creativi del 2020

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo la selezione deitradizionali, ecco le scelte della redazione per sperimentare nuovi sapori e andare oltre al classico. Non è una vera e propria classifica, quella di Gastronomika, ma una selezione attenta che abbiamo portato avanti iniziando le nostre degustazioni (ebbene sì, li abbiamo davvero provati tutti) nel mese di luglio, quando tutti i più abili lievitisti iniziano la loro stagione. Lasciamo scegliere a voi, tra questi, quelli che amate di più, e speriamo ci raccontiate dopo averli gustati quali sono i vostri preferiti. Albertengo Albertengo in Piemonte è sinonimo di panettone. E il Piemonte, si sa, è terra di vini: così da oltre 30 anni Albertengo produceprofumati con i vini più nobili, dolci e non solo. Tra le novità di quest’anno Il Panettone Gran Moscato, parte della Selezione Gran Piemonte glassato, decorato ...