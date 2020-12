Hello World dal grande schermo alle pagine del fumetto

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Questo 2020 ha in serbo per voi ancora una sorpresa, che arriva in concomitanza con il periodo natalizio… ma che rinfrescherà la vostra estate! Sarà infatti disponibile a metà del 2021,il manga tratto dal celebre e apprezzato film animato scritto da Mado Nozaki e diretto da Tomohiko Ito,uscito a settembre 2019 in Giappone. La miniserie disegnata da ManatsuSuzuki e YoshihiroSono arriverà in Italia direttamente in un elegante box che conterrà i due volumi! Ambientata a Kyoto nel 2027, la vicenda vede come protagonista il timido Studente appassionato di lettura NaomiKatagaki. In un giorno come tanti il giovane incontra un ragazzo misterioso apparso improvvisamente dal nulla, che dice di essere il Naomi Katagaki del futuro, tornato indietro nel tempo per salvare la vita della sua futura fidanzata Ruri. Una romantica e toccante storia ...