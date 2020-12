Ente Morale San Filippo Neri, maxi-sequestro all’ex presidente: è accusato di peculato (Di venerdì 11 dicembre 2020) Cronaca di Benevento: la Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per circa 400mila euro in relazione a plurime condotte di peculato nei confronti di Antonio Caroscio (ex presidEnte dell’Ente Morale San Filippo Neri). A seguito di attività di indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, nella giornata di ieri i Leggi su 2anews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Cronaca di Benevento: la Finanza ha eseguito un decreto dipreventivo per circa 400mila euro in relazione a plurime condotte dinei confronti di Antonio Caroscio (ex presiddell’San). A seguito di attività di indagine coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento, nella giornata di ieri i

