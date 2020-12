Ciclismo, Davide Orrico passerà professionista a trent’anni con la Vini Zabù-KTM (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il trentenne Davide Orrico, da anni un ottimo interprete delle gare di secondo piano, avrà finalmente l’occasione di passare professionista. Secondo quanto riporta Tuttobiciweb, infatti, Orrico, nel 2021, vestirà la divisa della Vini Zabù-KTM. Davide aveva assaggiato il professionismo già nel 2011, quando era stato stagista nella statunitense UnitedHealthcare, al tempo sodalizio professional. Dopodiché, però, era tornato tra i dilettanti e aveva militato per cinque anni nella Colpack, prima di passare, nel 2017, tra le continental con la Sangemini. Nell’ultimo triennio, infine, Orrico ha indossato la casacca dell’austriaca Voralberg. Orrico è un corridore che se la cava sia su percorsi tortuosi che sulle salite lunghe. Negli anni ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il trentenne, da anni un ottimo interprete delle gare di secondo piano, avrà finalmente l’occasione di passare. Secondo quanto riporta Tuttobiciweb, infatti,, nel 2021, vestirà la divisa della-KTM.aveva assaggiato il professionismo già nel 2011, quando era stato stagista nella statunitense UnitedHealthcare, al tempo sodalizio professional. Dopodiché, però, era tornato tra i dilettanti e aveva militato per cinque anni nella Colpack, prima di passare, nel 2017, tra le continental con la Sangemini. Nell’ultimo triennio, infine,ha indossato la casacca dell’austriaca Voralberg.è un corridore che se la cava sia su percorsi tortuosi che sulle salite lunghe. Negli anni ...

