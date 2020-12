Secondo podio in pochi giorni Hofer si conferma in Svizzera, è secondo in Coppa Europa (Di giovedì 10 dicembre 2020) secondo podio a distanza di pochi giorni per Alex Hofer in Coppa Europa. L'altoatesino, terzo la settimana scorsa nel gigante austriaco di Gurgl, si è ripetuto nella gara di Zinal, in Svizzera, dove ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020)a distanza diper Alexin. L'altoatesino, terzo la settimana scorsa nel gigante austriaco di Gurgl, si è ripetuto nella gara di Zinal, in, dove ...

