Sassuolo, De Zerbi: “Il Benevento non sarà mai un nemico. La classifica? La guardiamo, ma dobbiamo restare solidi” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Sassuolo è pronto a riprendere la marcia in campionato dopo il pareggio contro la Roma. Domani i neroverdi sfideranno il Benevento di Pippo Inzaghi, reduce da un filotto di risultati positivi. Il tecnico degli emiliani, Roberto De Zerbi, ritrova il club che lo ha lanciato in Serie A come uno dei tecnici emergenti: "Il Benevento non sarà mai un nemico per me - spiega De Zerbi nella conferenza di vigilia - . Sarò sempre grato al presidente, alla sua famiglia, al direttore sportivo e a tutte le persone che mi hanno trattato bene. Domani sarà una gara aperta, il Benevento non è una sorpresa: ha un organico collaudato nel quale sono stati inseriti calciatori di valore".RITORNI - De Zerbi si ritroverà per l'ennesima gara ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilè pronto a riprendere la marcia in campionato dopo il pareggio contro la Roma. Domani i neroverdi sfideranno ildi Pippo Inzaghi, reduce da un filotto di risultati positivi. Il tecnico degli emiliani, Roberto De, ritrova il club che lo ha lanciato in Serie A come uno dei tecnici emergenti: "Ilnonmai unper me - spiega Denella conferenza di vigilia - . Sarò sempre grato al presidente, alla sua famiglia, al direttore sportivo e a tutte le persone che mi hanno trattato bene. Domaniuna gara aperta, ilnon è una sorpresa: ha un organico collaudato nel quale sono stati inseriti calciatori di valore".RITORNI - Desi ritroverà per l'ennesima gara ...

